SFUND

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

NamnSFUND

RankNo.562

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%1,99

Cirkulationsutbud68.618.976,6272287

Maxutbud100.000.000

Totalt utbud100.000.000

Cirkulationshastighet0.6861%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin16.770178533770316,2021-11-29

Lägsta pris0.28641308,2021-07-20

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionSeedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.