SERV

Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

NamnSERV

RankNo.639

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.13915322742647276,2024-12-21

Lägsta pris0.001324754625465334,2024-11-07

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionLayer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.