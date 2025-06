SELO

SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative.

NamnSELO

RankNo.2911

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud59,779,364

Maxutbud0

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.8547834149927781,2023-12-05

Lägsta pris0.000278432011971831,2025-03-23

Offentlig blockkedjaKLAY

IntroduktionSELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.