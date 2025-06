SDEX

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

NamnSDEX

RankNo.508

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud9,167,746,212.201044

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.9167%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.026128646698240266,2024-03-11

Lägsta pris0.002610586990749239,2023-05-17

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

