SCPT

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

NamnSCPT

RankNo.2306

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud680,808,006.4350024

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.6808%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.06028412649211071,2024-03-13

Lägsta pris0.000031903065015402,2024-01-04

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.