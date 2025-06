SCOTTY

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

NamnSCOTTY

RankNo.2517

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud460 665 809

Maxutbud750 000 000

Totalt utbud750 000 000

Cirkulationshastighet0.6142%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.34423416426928055,2021-11-15

Lägsta pris0.000410119882890388,2025-04-10

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionScotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.