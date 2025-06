SAI

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

NamnSAI

RankNo.1543

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.65%

Cirkulationsutbud111,821,649

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.1118%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.11547761410975245,2025-01-17

Lägsta pris0.005510456677960299,2025-04-11

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

