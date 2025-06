SAFE

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

NamnSAFE

RankNo.157

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)8.14%

Cirkulationsutbud593,656,410

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.5936%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.7927473956184823,2024-04-23

Lägsta pris0.35536933804073645,2025-03-11

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionSafe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.