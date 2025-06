RWAINC

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

NamnRWAINC

RankNo.1485

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.10%

Cirkulationsutbud346,088,135.93

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud999,992,030.45

Cirkulationshastighet0.346%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.14355853970647262,2024-12-04

Lägsta pris0.009600208849036226,2025-05-31

Offentlig blockkedjaBASE

