ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

RankNo.1143

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.06%

Cirkulationsutbud2,277,109,647

Maxutbud12,000,000,000

Totalt utbud12,000,000,000

Cirkulationshastighet0.1897%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.4653452372359346,2023-11-21

Lägsta pris0.00349425293689146,2025-05-31

Offentlig blockkedjaROOT

