RON

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

NamnRON

RankNo.134

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.84%

Cirkulationsutbud654,239,687.9637812

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.6542%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.496934458163238,2024-03-13

Lägsta pris0.19762703891193972,2022-11-21

Offentlig blockkedjaRONIN

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.