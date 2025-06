ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

NamnROAM

RankNo.513

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)7.09%

Cirkulationsutbud295,379,547.241183

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud997,998,628.305163

Cirkulationshastighet0.2953%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.40935268299243394,2025-03-06

Lägsta pris0.11658351811502074,2025-03-12

Offentlig blockkedjaSOL

