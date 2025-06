RESOLV

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

RankNo.652

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)38.14%

Cirkulationsutbud155,750,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.1557%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.4107949801739206,2025-06-11

Lägsta pris0.18785566747164745,2025-06-19

Offentlig blockkedjaETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.