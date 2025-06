REENTAL

Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets.

NamnREENTAL

RankNo.8659

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud200,000,000

Totalt utbud200,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.2853311847149312,2024-07-01

Lägsta pris0.18315677098252559,2024-09-16

Offentlig blockkedjaMATIC

IntroduktionReental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.