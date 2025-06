RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

NamnRAD

RankNo.629

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)11.97%

Cirkulationsutbud51,575,978.89552598

Maxutbud99,999,620

Totalt utbud99,998,580

Cirkulationshastighet0.5157%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin27.35201922,2021-04-15

Lägsta pris0.6102755059022482,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

