Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

NamnPUFFER

RankNo.664

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)35.06%

Cirkulationsutbud175,949,105

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.1759%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.9974820750431335,2024-12-07

Lägsta pris0.1379968490783011,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

