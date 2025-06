PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

NamnPRX

RankNo.2387

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.97%

Cirkulationsutbud13,660,249

Maxutbud77,000,000

Totalt utbud41,512,309

Cirkulationshastighet0.1774%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin5.014024983935393,2022-03-27

Lägsta pris0.022916961632209694,2025-05-31

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionParex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.