Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

RankNo.595

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.14%

Cirkulationsutbud412,284,457

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.4122%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.839365491354153,2024-04-16

Lägsta pris0.04874291631068839,2025-04-17

Offentlig blockkedjaSOL

