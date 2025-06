PORTUMA

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

NamnPORTUMA

RankNo.2357

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud3,784,748,038

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud9,864,463,555

Cirkulationshastighet0.3784%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00416911829486032,2022-06-01

Lägsta pris0.000070342407221662,2025-04-08

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

