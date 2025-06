PORTAL

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

NamnPORTAL

RankNo.748

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.97%

Cirkulationsutbud533,644,085.6165545

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.5336%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.414736210180382,2024-02-29

Lägsta pris0.045854656748174225,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionThe Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.