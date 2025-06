PORT3

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

NamnPORT3

RankNo.844

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)16.38%

Cirkulationsutbud439,736,450.9463484

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.4397%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.32825507030864065,2024-03-28

Lägsta pris0.011041491512868788,2025-03-11

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionPort3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.