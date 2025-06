PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

NamnPHB

RankNo.694

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)18.25%

Cirkulationsutbud56,215,587.27572256

Maxutbud64,000,000

Totalt utbud56,215,587.27572256

Cirkulationshastighet0.8783%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.094629014078536,2024-03-09

Lägsta pris0.06654096148398123,2022-05-12

Offentlig blockkedjaBSC

