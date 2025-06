PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

NamnPHA

RankNo.332

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)8.77%

Cirkulationsutbud797,097,844.5026462

Maxutbud0

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2019-09-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.40939628,2021-05-15

Lägsta pris0.07072015218418083,2022-10-13

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.