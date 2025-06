PAXG

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

NamnPAXG

RankNo.84

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)7,766.71%

Cirkulationsutbud239,690.58

Maxutbud∞

Totalt utbud239,690.58

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3520.3451067525675,2025-04-22

Lägsta pris1387.97650287,2019-10-26

Offentlig blockkedjaETH

