P3D

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

NamnP3D

RankNo.1933

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud503,164,739

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud785,177,467

Cirkulationshastighet0.5031%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.03480650841565348,2024-01-03

Lägsta pris0.001425779995600076,2025-03-14

Offentlig blockkedjaP3D

Sektor

Sociala medier

