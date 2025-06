OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

RankNo.506

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,76%

Cirkulationsutbud982.294.556,7979902

Maxutbud0

Totalt utbud1.000.000.000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2017-10-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.01620042,2021-04-05

Lägsta pris0.04663823669209175,2023-06-15

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

