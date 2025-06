OOE

OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.

NamnOOE

RankNo.3732

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud1 000 000 000

Totalt utbud1 000 000 000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum2021-07-12 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.02994721,2021-09-02

Lägsta pris0.003029375907191742,2025-05-05

Offentlig blockkedjaBSC

