ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

NamnONG

RankNo.421

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.72%

Cirkulationsutbud415,363,399.4414432

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.4153%

Utgivningsdatum2019-08-23

Det pris till vilket tillgången först emitterades1.43 USDT

Högsta någonsin4.59254,2018-09-28

Lägsta pris0.0393381415969,2020-03-13

Offentlig blockkedjaONT

IntroduktionONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.