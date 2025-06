OAS

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

NamnOAS

RankNo.494

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.03%

Cirkulationsutbud4,250,299,376.9946527

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.425%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.14417648601504485,2024-02-13

Lägsta pris0.01257686647200892,2025-04-09

Offentlig blockkedjaOASYS

