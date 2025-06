NXPC

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

RankNo.181

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%66,30

Cirkulationsutbud173.294.248

Maxutbud1.000.000.000

Totalt utbud1.000.000.000

Cirkulationshastighet0.1732%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.8393480388979015,2025-05-15

Lägsta pris1.2969048761796595,2025-06-01

Offentlig blockkedjaAVAX_CCHAIN

