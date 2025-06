NLS

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

NamnNLS

RankNo.4072

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud871,589,634

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.10395828361037354,2024-02-16

Lägsta pris0.0055841321471682,2025-04-08

Offentlig blockkedjaNLS

IntroduktionNolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.