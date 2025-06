NFT

APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

NamnNFT

RankNo.125

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud999,990,000,000,000

Maxutbud999,990,000,000,000

Totalt utbud999,990,000,000,000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00000764,2021-09-05

Lägsta pris0.000000288884040432,2023-06-10

Offentlig blockkedjaTRX

Sektor

Sociala medier

