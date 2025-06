NFP

NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators.

NamnNFP

RankNo.672

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.77%

Cirkulationsutbud441,839,240.4877291

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.4418%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.275538767289912,2023-12-27

Lägsta pris0.04827148521938445,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionNFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.