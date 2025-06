NEXO

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

NamnNEXO

RankNo.83

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.38%

Cirkulationsutbud646,145,839.5746847

Maxutbud0

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.625207707279189,2021-11-16

Lägsta pris0.0433327,2018-09-12

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionNexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.