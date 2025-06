NEON

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

NamnNEON

RankNo.708

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.01%

Cirkulationsutbud239,465,527

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.2394%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.8649648632805813,2023-12-27

Lägsta pris0.05373474191452677,2023-08-30

Offentlig blockkedjaSOL

