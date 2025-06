NCT

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

NamnNCT

RankNo.626

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.03%

Cirkulationsutbud1,885,500,782

Maxutbud1,885,913,076

Totalt utbud1,885,913,076

Cirkulationshastighet0.9997%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.1734247951164937,2022-01-14

Lägsta pris0.00062294,2020-12-06

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionPolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.