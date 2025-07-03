M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

RankNo.44

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0005%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.05%

Cirkulationsutbud1,039,501,066

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud5,264,317,858.42

Cirkulationshastighet0.1039%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.9597770942123245,2025-09-18

Lägsta pris0.03524461750801544,2025-07-03

Offentlig blockkedjaMEMECORE

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.

Loading...