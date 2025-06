MYRIA

Myria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting.

NamnMYRIA

RankNo.647

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud31,841,730,808

Maxutbud50,000,000,000

Totalt utbud50,000,000,000

Cirkulationshastighet0.6368%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.018459537482977427,2023-12-14

Lägsta pris0.000558796005139834,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionMyria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.