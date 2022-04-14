MORE

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

NamnMORE

RankNo.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionMoonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.

MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.
Sök
Favoriter
MORE/USDT
Moonveil
----
--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (MORE)
--
24h Belopp (USDT)
--
Diagram
Info
Orderbok
Marknadsaffärer
Orderbok
Marknadsaffärer
Orderbok
Marknadsaffärer
Marknadsaffärer
Spot
Öppna ordrar（0）
Orderhistorik
Handelshistorik
Öppna positioner (0)
MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.
MORE/USDT
--
--
‎--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (MORE)
--
24h Belopp (USDT)
--
Diagram
Orderbok
Marknadsaffärer
Info
Öppna ordrar（0）
Orderhistorik
Handelshistorik
Öppna positioner (0)
Loading...