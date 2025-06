MON

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

RankNo.1005

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.33%

Cirkulationsutbud533,217,882.38622224

Maxutbud0

Totalt utbud999,517,431

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.9595624143978051,2024-05-27

Lägsta pris0.021102312082677866,2025-04-17

Offentlig blockkedjaETH

