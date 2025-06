MNRY

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

NamnMNRY

RankNo.2146

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.61%

Cirkulationsutbud76,867,131.5

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.0768%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.21100218257573045,2024-12-18

Lägsta pris0.005071770893518676,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

