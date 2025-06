MNFT

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

RankNo.1947

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud142,323,745,596

Maxutbud400,000,000,000

Totalt utbud162,072,971,959.59134

Cirkulationshastighet0.3558%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000290030640478054,2024-10-30

Lägsta pris0.000002998725108824,2024-10-31

Offentlig blockkedjaETH

