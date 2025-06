MLT

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

NamnMLT

RankNo.1875

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.08%

Cirkulationsutbud124,423,460.93

Maxutbud0

Totalt utbud200,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.0796724468337888,2021-11-16

Lägsta pris0.005568243264070605,2025-04-09

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

