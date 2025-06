MF

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

NamnMF

RankNo.2750

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud614,033,258.18

Maxutbud1,500,000,000

Totalt utbud1,500,000,000

Cirkulationshastighet0.4093%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.061295368195924654,2022-04-14

Lägsta pris0.000033149154696201,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionMetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.