Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

RankNo.304

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)12.17%

Cirkulationsutbud150,035,414.551046

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud999,999,135.171609

Cirkulationshastighet0.15%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin13.238140041584465,2024-12-10

Lägsta pris0.7184464093072205,2025-04-07

Offentlig blockkedjaSOL

