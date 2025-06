MEMEFI

MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe.

NamnMEMEFI

RankNo.958

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.13%

Cirkulationsutbud10,000,000,000

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.014108127384189475,2024-11-27

Lägsta pris0.000594273150573482,2025-04-07

Offentlig blockkedjaSUI

IntroduktionMemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.