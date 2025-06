MBX

MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

NamnMBX

RankNo.601

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.90%

Cirkulationsutbud209,754,702.7003059

Maxutbud0

Totalt utbud321,386,916

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin72.16691432096708,2022-03-28

Lägsta pris0.14399669808074528,2025-04-07

Offentlig blockkedjaKLAY

IntroduktionMARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.