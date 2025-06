MASS

MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

NamnMASS

RankNo.2913

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud98,026,147.05229937

Maxutbud206,438,400

Totalt utbud98,026,147.05229937

Cirkulationshastighet0.4748%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.89772986,2021-01-23

Lägsta pris0.000402891381281833,2025-05-06

Offentlig blockkedjaMASS

IntroduktionMASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.