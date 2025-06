MAJOR

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

NamnMAJOR

RankNo.851

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)25.64%

Cirkulationsutbud83,349,868

Maxutbud99,999,999

Totalt utbud99,999,999

Cirkulationshastighet0.8334%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin36.74652684233143,2024-11-27

Lägsta pris0.09929041572096678,2025-03-11

Offentlig blockkedjaTONCOIN

IntroduktionTotal Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.