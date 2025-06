LOE

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

NamnLOE

RankNo.2819

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.78%

Cirkulationsutbud13,763,427

Maxutbud200,000,000

Totalt utbud200,000,000

Cirkulationshastighet0.0688%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin9.151237065924299,2024-03-30

Lägsta pris0.004756747027505213,2025-05-31

Offentlig blockkedjaMATIC

IntroduktionLegends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.